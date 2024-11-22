Водителей предупреждают об ограничении движения по части Южного обхода Калининграда

Автомобилистов предупреждают об ограничении движения на Южном обходе Калининграда. Об этом сообщает телеграм-канал мининфраструктуры области.

«С 26 ноября по 3 декабря на участке Южного обхода Калининграда мостовики будут ремонтировать деформационные швы. На время проведения работ транспорт будет двигаться в обе стороны, но только по половине проезжей части. Работы будут проводиться в условиях действующей трассы без ее полного перекрытия. Поэтому просим автомобилистов запастись терпением либо выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.