Горвласти: проезд по ул. Усадебной в микрорайоне Совхозном закрывается на три года







Власти Калининграда предупреждают о закрытии на три года поворота с Северного обхода в микрорайон Совхозный. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Со 2 декабря 2024 года по 2 декабря 2027 года закрывается проезд по ул. Усадебной от ул. Большой окружной до дома № 1 в микрорайоне Совхозном. Ограничение движения с возможностью объезда вводится для обеспечения безопасности при проведении реконструкция II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход Калининграда)», — говорится в сообщении.

Автобусы маршрутов №№ 48, 82 направятся по ул. Большой Окружной, ул. Привольной, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Фото и схема пресс-службы горадминистрации