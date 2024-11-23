Проект строительства жилого комплекса в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект седьмого этапа строительства комплекса многоквартирных домов по ул. Ольховая в Светлогорске прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 22 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания ООО «Балтпроект-39». В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Сертпромтест». Форма экспертизы — негосударственная.

Строительство планируется по адресу ул. Ольховая, д. 19 и д. 20. Уточняется, что д. 19 будет включать в себя встроено-пристроенные нежилые помещения (корпус 1, 2, 3) и подземную автостоянку. Сам жилой комплекс находится в 500 метрах от моря. Застройщиком выступает «КСК-Строй». Областные власти выдают разрешения на строительстве по ул. Ольховой данному застройщику с 2017 года, в том числе на возведение 8-этажных и 5-этажных домов.