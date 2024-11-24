Сотрудница администрации Черняховска отдала мошенникам почти 200 тыс. рублей

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Сотрудница администрации Черняховского округа перевела мошенникам почти 200 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале.

50-летняя женщина рассказала, что накануне общалась с «сотрудниками» портала «Госуслуги» и банка. Злоумышленники вошли в доверие своей жертвы и убедили её перевести деньги на безопасный счёт для сбережения накоплений. Сотрудница черняховской администрации, получив реквизиты, отправила по ним 196 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — говорится в сообщении УМВД. Полиция также рекомендовала жителям не следовать инструкциям, которые они получили по телефонному разговору. В случае, если собеседник представился сотрудником банка, правоохранители советуют завершить вызов и позвонить по настоящему номеру финансовой организации.

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