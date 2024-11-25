В России хотят ввести штрафы до 500 тыс. за продажу энергетиков несовершеннолетним

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Правительство РФ в целом поддержало законопроект о штрафах за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом пишет «Парламентская газета».

Документ предполагает введение штрафов в размере 30–50 тысяч рублей для физлиц, 100–200 тысяч — для должностных лиц и 300–500 тысяч — для юрлиц, пишет издание.

В свою очередь, кабмин предложил синхронизировать дату вступления в силу этого документа началом действия закона, вводящего запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, — 1 марта 2025 года. Также необходимо определить, кто будет привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение этих норм.

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