В России хотят ввести штрафы до 500 тыс. за продажу энергетиков несовершеннолетним

Правительство РФ в целом поддержало законопроект о штрафах за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом пишет «Парламентская газета».



Документ предполагает введение штрафов в размере 30–50 тысяч рублей для физлиц, 100–200 тысяч — для должностных лиц и 300–500 тысяч — для юрлиц, пишет издание.



В свою очередь, кабмин предложил синхронизировать дату вступления в силу этого документа началом действия закона, вводящего запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, — 1 марта 2025 года. Также необходимо определить, кто будет привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение этих норм.