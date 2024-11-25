На границе с областью конфисковали подзорную трубу и икону начала XX века (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу культурные ценности, задержанные на российско-литовском и российско-польском участках таможенной границы. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

Сотрудники таможенного поста МАПП Советск обнаружили в багаже россиянина, следовавшего пешком в Литву, телескопическую четырёхколенную подзорную трубу монокулярного типа. Как показала экспертиза, она была изготовлена из латуни в Лондоне в 1918 году. Рыночная стоимость товара с учётом его сохранности составляет 25 тыс. рублей, отметили в таможне. Мужчина не подавал пассажирскую таможенную декларацию и не заявлял о наличии у него предметов, подлежащих декларированию. Постановлением суда владелец был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование») с наказанием в виде конфискации товара.

В Польшу через МАПП Багратионовск пытались вывезти рельефную меднолитную икону «Спас Благое Молчание». Как отмечается, в российском быту она была популярна в конце XIX — начале XX в. Стоимость экземпляра с учётом сохранности определена в семь тыс. рублей. Постановлением суда гражданин также был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, после чего ходатайствовал о передаче иконы Русской Православной церкви или в музей.

Как отметили в пресс-службе таможни, оба предмета отнесены к культурным ценностям, т.к. их изготовили более 50 лет назад и они соответствуют необходимым критериям.