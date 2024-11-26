Верховный суд: хулиганство с игрушечным оружием расценивается как угроза насилием

Верховный суд России постановил, что нарушение общественного порядка с использованием игрушечного пистолета или макета оружия может расцениваться как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия. При этом правонарушение с применением животных допустимо приравнивать к вооруженному. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление Верховного суда.

Как уточняется в документе, если человек, «нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу», угрожал «заведомо для него негодным» оружием или предметами, имитирующими его, такие действия можно квалифицировать как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. При использовании же опасных животных действия нарушителя могут расценить «по признаку применения предмета, используемого в качестве оружия» — по ч. 2 ст. 213 УК РФ.