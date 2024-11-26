Областное правительство увеличило плату за технический осмотр транспорта

Областное правительство увеличило плату за технический осмотр транспорта
Фото: Новый Калининград
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Облвласти с 1 января 2025 года повышает предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Калининградской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Максимальный размер платы за техосмотр составит:

  • для легковых автомобилей (М1) — 1335 рублей;

  • для автобусов, троллейбусов, специализированных пассажирских транспортных средств, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн (М2) — 1879 рублей;

  • для автобусов, троллейбусов, специализированных пассажирских транспортных средств, технически допустимая масса которых превышает 5 тонн (М3) — 2270 рублей;

  • для грузовых автомобилей, имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн (N1) — 1429 рублей;

  • для грузовых автомобилей, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5, но не более 12 тонн (N2) — 2189 рублей;

  • для грузовых автомобилей, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн (N3) — 2363 рубля;

  • для мототранспортных средств (L) — 445 рублей.

Напомним, что в 2023 году в Калининградской области техосмотр легковых автомобилей подорожал до 1111 с 634 рублей, для автобусов плата выросла с 805 до 1888 рублей.

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