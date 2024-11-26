Исследование: Калининград отвечает ключевым запросам семейного туризма

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Калининград назван одним из городов-лидеров России для семейного отдыха по качеству туристической инфраструктуры. Согласно исследованию при поддержке корпорации «ВЭБ», город отвечает сразу нескольким ключевым запросам семей при планировании отдыха. Информацию об этом разместили на сайте национальных проектов России.

По словам главного управляющего директора «ВЭБ» Андрея Самохина, Калининград отвечает на такие запросы, как близость моря, развитая инфраструктура и возможность открывать новое. «Показательно, что город также демонстрирует хорошую динамику по важным направлениям качества жизни, например, в образовании и жилищных условиях», — отметил он.

Ранее министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что за восемь месяцев 2024 года Калининградская область приняла более 1,5 млн туристов, что на 10% превышает показатели за аналогичный период 2023-го. Летом турпоток составил 810 тыс. человек — на 9% больше, чем годом ранее. Власти региона также рассчитывают, что по итогам 2024 года турпоток в регион составит 2,2 млн человек.


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