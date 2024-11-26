Калининградская область вошла в топ регионов по уровню цифровой грамотности

По итогам всероссийской акции «Цифровой диктант — 2024» общую цифровую грамотность жителей Калининградской области оценили в 7,02 балла из 10, что позволило региону разделить 6 и 7 место рейтинга с Удмуртией. Общий индекс в среднем по России составил 6,55 балла, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В акции приняли участие почти 13,5 тыс. жителей Калининградской области. Проверить уровень цифровой грамотности можно было на сайте проекта или на офлайн-площадках. Результаты диктанта включают в себя оценку общего уровня цифровой грамотности, а также оценку знаний по пяти ключевым составляющим: цифровой безопасности, цифровому потреблению, цифровым технологиям, цифровым компетенциям и финансовой киберграмотности.

И. о. министра цифровых технологий и связи Анастасия Голубых отметила, что в регионе вопросами цифровой грамотности занимаются со школы. «Вместе с министерством образования мы организуем и проводим открытые уроки в рамках федерального проекта „Урок цифры“, приглашаем спикеров, стимулируем школы, преподавателей участвовать в проекте. Школьники узнают, как отличить фейки и фишинг, как противостоять буллингу, что такое цифровая гигиена, что можно и нельзя выкладывать в социальных сетях и многое другое», — прокомментировала она.