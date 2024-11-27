Ветеран становления Калининградской области Людмила Заикина отметила столетие

Жительница Калининграда, участник Великой Отечественной войны, ветеран становления Калининградской области и ветеран труда Людмила Владимировна Заикина отметила свой юбилей. 26 ноября ей исполнилось 100 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Трудовой путь Людмила Заикина начала в 1942 году на Тульском оружейном заводе, где работа токарем. В июне 1944-го она добровольцем пошла в военкомат и по распределению поступила на курсы поваров в Туле, после чего в ноябре того же года была направлена на 1-й Украинский фронт поваром. День победа она встретила в Праге.

Осенью 1945 года Людмила Заикина приехала в Кёнигсберг и сразу начала трудиться на ЦБК-1, сначала в столовой, а после прохождения обучения — бухгалтером. Трудовую деятельность закончила в 1997 году, общий трудовой стаж составил 52 года.