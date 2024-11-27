На ул. Советской в Полесске разрешили построить «здание по оказанию бытовых услуг»

На ул. Советской в Полесске разрешили построить «здание по оказанию бытовых услуг»
Фото: «Яндекс Карты»
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В Полесске по адресу ул. Советская, д. 17 на месте двухэтажного немецкого здания разрешили построить «здание по оказанию бытовых услуг». Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:10:010037:352. Участок находится в частной собственности, его кадастровая стоимость составляет 2,2 млн рублей. Разрешённый вид использования — бытовое обслуживание.

Разрешение выдано физическому лицо, данные которого не раскрываются, 8 ноября и действует в течение двух лет. Общая площадь здания составит 1341,75 кв. м, согласно документам.

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