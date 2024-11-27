Имущество светловского депутата на сумму свыше 10 млн обратили в доход государства

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В Светлом в доход государства обратили имущество депутата на сумму более 10 млн. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Ранее прокуратурой был установлен факт сокрытия одним из депутатов светловского окружного совета фактического приобретения недвижимого имущества в виде двух квартир, а также машино-места на общую сумму 11 750 000 рублей. Это имущество было приобретено матерью ответчика — неработающей пенсионеркой, после чего по договорам дарения передано сыну. При этом народный избранник не смог представить информацию об источнике происхождения денежных средств, за счет которых в течение незначительного времени им и его близким родственником совершались расходы, значительно превышающие их доходы. В итоге прокурор Светлого обратился в суд с требованием обратить в доход государства имущество, в отношении которого отсутствует подтверждение, что депутат приобрел его на законные доходы.

Ответчик в судебном заседании возражал против требований прокурора, суду пояснил, что имущество было приобретено на законные доходы. Однако суд встал на сторону прокуратуры. Решение не вступило в законную силу.

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