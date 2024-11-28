«Балтберегозащита» зафиксировала участки аккумуляции авандюны на Куршской косе (фото)

Специалисты «Балтберегозащиты» и Национального парка «Куршская коса» провели измерения параметров пляжа и авандюны. По предварительным результатам, они зафиксировали участки её размыва и аккумуляции. Об этом сообщает «Балтберегозащита» в своей группе «ВКонтакте».

Измерения проводились по створам мониторинговых пунктов на первых 14 километрах морского побережья Куршской косы. По сравнению с прошлыми годами, уточнили в учреждении, авандюна находится в «относительно стабильном» состоянии.

«На большинстве створов при отступании верхней бровки уступа был зафиксирован прирост авандюны по основанию. Ширина песчано-галечного пляжа менялась от 20 до 50 метров», — добавили в «Балтберегозащите».