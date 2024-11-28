Облвласти разрешили построить три жилых дома на ул. Рабочей в Пионерском

Областные власти разрешили построить три многоквартирных дома на ул. Рабочей в Пионерском. Разрешения были выданы специализированному застройщику «СК Макрострой» 8 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство первого пятиэтажного дома запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010116:551. Вид разрешённого использования участка — среднеэтажная жилая застройка. Общая площадь дома составит 2001,6 кв. м, жилая — 1198,1 кв. м. Разрешение действительно до 8 ноября 2026 года.

Два других пятиэтажных дома разрешили построить на участке с кадастровым номером 39:19:010108:231. Разрешение на их строительство будет действовать до 8 ноября 2028 года. Общая площадь двух домов составит 1521,5 и 11716,3 кв. м соответственно. Жилая площадь — 4624,2 и 6358,3 кв. м. Вид разрешённого использования участка — среднеэтажная жилая застройка.