Облвласти разрешили построить три жилых дома на ул. Рабочей в Пионерском

Облвласти разрешили построить три жилых дома на ул. Рабочей в Пионерском
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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Областные власти разрешили построить три многоквартирных дома на ул. Рабочей в Пионерском. Разрешения были выданы специализированному застройщику «СК Макрострой» 8 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство первого пятиэтажного дома запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010116:551. Вид разрешённого использования участка — среднеэтажная жилая застройка. Общая площадь дома составит 2001,6 кв. м, жилая — 1198,1 кв. м. Разрешение действительно до 8 ноября 2026 года.

Два других пятиэтажных дома разрешили построить на участке с кадастровым номером 39:19:010108:231. Разрешение на их строительство будет действовать до 8 ноября 2028 года. Общая площадь двух домов составит 1521,5 и 11716,3 кв. м соответственно. Жилая площадь — 4624,2 и 6358,3 кв. м. Вид разрешённого использования участка — среднеэтажная жилая застройка.

Застройщик «СК Макрострой» зарегистрирован в Пионерском по адресу ул. Шаманова, д. 4б. Как следует из ЕГРЮЛ, генеральным директором и учредителем является бывший депутат местного окружного совета Алексей Малышев. В 2020-2022 годах его фирма получила несколько разрешений на строительство домов на улице Октябрьской в Пионерском и в поселке Рыбное.

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