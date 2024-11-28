«Змея на янтарном яблоке»: Янтарный комбинат выпустил новогодний сувенир-2025 (фото)

Калининградский янтарный комбинат выпустил новогодний сувенир «Змея на янтарном яблоке». Как сообщает пресс-служба предприятия, композиция с символом 2025 года изготовлена в нескольких размерах ограниченной серией — около пятисот изделий.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

«По задумке ювелиров, символ 2025 года в новогоднем сувенире представлен в виде посеребрённой змеи, которая обвивает янтарное яблоко. Фигурка змеи изготовлена из сплава латуни по технологии литья. После шлифовки и полировки металлическая деталь получила свою „кожу“ с помощью одного из двух видов покрытия — чернения или обработки серебром», — сообщили на комбинате.

Центральную часть композиции занимает янтарное яблоко весом от 18 до 120 граммов, выточенное из кубической заготовки на многофункциональном станке. Ювелирам пришлось вручную корректировать размер и форму каждого яблока под положение змеи, отметили на предприятии.

«В каждой композиции змея обвивает яблоко по-разному. Плотного соприкосновения змеи с яблоком удалось добиться благодаря высокому мастерству ювелиров. Они убирали с боков яблока даже не миллиметры, а микрометры янтаря, подгоняя классическую овальную форму плода с нижним углублением под плавные изгибы змеи. Диаметр яблок от 20 до 70 мм, но можно смело сказать, что форма не повторяется и идентичных образцов у наших новогодних сувениров нет», — рассказал и.о. начальника отдела экспериментального производства Калининградского янтарного комбината Александр Кузьмин.

В предыдущие годы в новогодней серии серии были выпущены заяц и дракон.