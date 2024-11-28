«Маленькая победа»: в Черняховске восстанавливают дом-памятник на Комсомольской (фото)

В Черняховске у разрушающегося дома-памятника, расположенного на углу улиц Комсомольской и Тельмана (дом № 17), появился новый собственник, который приступил к его восстановлению. О начале работ «Новому Калининграду» рассказал глава администрации Черняховска Сергей Булычев.

«Лёд тронулся. Мы долго шли к этому моменту, — сообщил Булычев. — Одна московская компания выкупила это здание. Сегодня она получила все необходимые документы, согласовав это с Евгением Масловым и его Службой [госохраны объектов культурного наследия]. Вопрос по проведению противоаварийных работ уже решается, я вчера проверял, как они идут. Собственник настроен серьёзно, далее он поэтапно будет реставрировать здание. Это наша маленькая победа и, надеюсь, в ближайшее время мы увидим интересный объект, который нам удалось спасти и сохранить».

Глава пояснил, что один из вариантов использования здания после его восстановления — приспособление под гостиницу. При этом назвать компанию, приобретшую объект, он затруднился.

Фото: Сергей Булычев

Также Булычев добавил, что в 2025 году на улице Комсомольской появится новый сквер, который будет благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Руководитель региональной Службы госохраны ОКН Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что разрешение на противоаварийные работы на доме № 17 выдавалось ООО «САНТУР», зарегистрированному в посёлке Большое Исаково Гурьевского района (гендиректор — тульский бизнесмен Евгений Инджгия). Работы же, по его словам, проводит ООО Производственно-коммерческая фирма «УЛДУЗ» из Тулы.

В августе 2022 года Служба госохраны объектов культурного наследия включила дом № 17 на Комсомольской, построенный в 1905 году, в Единый реестр памятников архитектуры. Приказом Службы от 8 августа № 269 зданию присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В тексте документа отмечалось, что памятник расположен в районе исторической застройки центральной части Черняховска конца ХIХ — начала ХХ века, в целом сохранившей свой архитектурный облик.

Статус выявленного ОКН объект получил еще в 2011 году. Здание долгое время пустовало и было заброшено.