Власти Светлогорска решили создать городское лесничество

Схема Светлогорского городского лесничества, приложенная к решению Совета депутатов

Совет депутатов Светлогорского городского округа принял решение о создании Светлогорского городского лесничества. Его площадь составит 36,8994 га. Решение от 25 ноября 2024 года опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

Согласно документу, в границы Светлогорского городского лесничества планируют включить четыре земельных участка с кадастровыми номерами 39:17:020001:255, 39:17:020012:10, 39:17:020013:7 и 39:17:020001:258 площадью от 5,5 до 13,8 га. Решение вступает в силу 1 января 2025 года.

В 2022 году Калининградская областная прокуратура провела проверку по заявлению местного юриста и активиста Юрия Тимошенко относительно правового статуса лесов в черте Светлогорска. Как установила прокуратура, несмотря на то, что фактически леса в населённом пункте есть, муниципалитет не создал лесничество и не разработал лесохозяйственный регламент, что является нарушением Лесного кодекса РФ. Как сообщали в прокуратуре, согласно утверждённому областными властями лесному плану, городскими лесами в Светлогорске занято 506 га территории.