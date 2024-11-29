Власти Светлогорска решили создать городское лесничество

Все новости по теме: Экология
Схема Светлогорского городского лесничества, приложенная к решению Совета депутатов

Совет депутатов Светлогорского городского округа принял решение о создании Светлогорского городского лесничества. Его площадь составит 36,8994 га. Решение от 25 ноября 2024 года опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

Согласно документу, в границы Светлогорского городского лесничества планируют включить четыре земельных участка с кадастровыми номерами 39:17:020001:255, 39:17:020012:10, 39:17:020013:7 и 39:17:020001:258 площадью от 5,5 до 13,8 га. Решение вступает в силу 1 января 2025 года.

В 2022 году Калининградская областная прокуратура провела проверку по заявлению местного юриста и активиста Юрия Тимошенко относительно правового статуса лесов в черте Светлогорска. Как установила прокуратура, несмотря на то, что фактически леса в населённом пункте есть, муниципалитет не создал лесничество и не разработал лесохозяйственный регламент, что является нарушением Лесного кодекса РФ. Как сообщали в прокуратуре, согласно утверждённому областными властями лесному плану, городскими лесами в Светлогорске занято 506 га территории.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter