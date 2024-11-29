В России предложили обязать ГАИ звонить владельцу машины перед её эвакуацией

Экспертный совет при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил обязать правоохранителей звонить владельцу машины перед её эвакуацией, если автомобиль не создаёт критической ситуации на дороге. Соответствующее обращение эксперты направили главе комитета Ярославу Нилову, пишет ТАСС со ссылкой на координатора экспертного совета Госдумы, главу Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева.

«В целях информирования водителя транспортного средства (ТС) о предстоящем задержании ТС, если нарушение не сказывается критически на безопасности дорожного движения и возможно допустить наличие интервала времени, в течение которого водитель сможет устранить причину задержания собственными силами, рекомендуется внести изменения в подпункт «в» пункта 7 правил ведения государственного реестра транспортных средств, дополнив его абзацем следующего содержания: «по желанию владельца транспортного средства номер его контактного телефона», — говорится в документе.

Такое изменение даст право сотруднику ГАИ узнать номер телефона владельца ТС, установив его по государственному реестру. «Далее в случае, если речь идёт об обязанности должностного лица уведомить владельца или водителя ТС о предстоящем задержании ТС, соответствующее требование целесообразно прописать в ст. 27.13 „Задержание транспортного средства“ КоАП РФ», — отмечается в обращении.

Эксперты предлагают обязать уведомить водителя или владельца машины о предстоящем её задержании «не менее чем за 10 минут до задержания транспортного средства, сделав до трёх звонков по соответствующему контактному номеру телефона».

«Данные предложения позволят водителям <..> оперативно отогнать свои автомобили в места, где это предусмотрено правилом дорожного движения. И нервы [водители] не потратят, и время. Данное предложение не освобождает нарушителей от оплаты штрафа», — пояснил Лобарев.

«Тем более многие автотуристы, которые используют во время путешествия места парковок в других городах, могут растеряться и неправильно припарковать свои транспортные средства, а нововведение позволит не омрачить путешествие по территории Российской Федерации», — заключил он.