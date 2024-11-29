Суд: в Черняховске вдова погибшего на производстве бригадира цеха требует 4,5 млн

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Жительница Черняховска намерена взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в связи со смертью супруга на производстве. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина подала иск к ООО «Пластикат-Сервис» о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование требований истица указала, что 12 января 2023 года на производстве ее супруга, работавшего в должности бригадира цеха, придавил упавший ящик со стеклом. Он получил травмы и погиб.

Из акта о несчастном случае следует, что причиной несчастного случая стало использование стоек для хранения ящиков со стеклом, конструктивно не соответствующих требованиям охраны труда. Истица считает, что работодатель не исполнил свою обязанность по созданию безопасных условий труда, и просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, причиненного смертью супруга, в пользу себя и двоих детей в размере 4 500 000 рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 18 декабря.

В компании «Пластикат-Сервис» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что предоставят комментарий позже.

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