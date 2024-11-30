В БФУ имени Канта назвали имена победителей Международной олимпиады по философии

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В пятницу, 29 ноября, в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде состоялась торжественная церемония закрытия Международной философской олимпиады. В финальном туре участвовали 50 финалистов из 8 стран: Беларуси, Индии, Ирана, Испании, Кипра, Кыргызстана, России и Франции. Об этом сообщается на сайте БФУ имени Канта.

«Заявки на участие в гуманитарном состязании подали 1200 студентов из 24 стран. Эссе в первом, заочном, туре написали 620 человек. Масштабный конкурс составил 13 человек на место. Члены жюри выбрали 50 лучших работ, авторы которых в Калининграде в течение трех дней защищали свои доклады по темам, связанным с наследием Иммануила Канта. Работы оценили члены жюри, в числе которых ведущие эксперты в области философии из БФУ им. И. Канта, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Белградского университете та (Сербия), Белорусского госуниверситета, Института философии Национальной академии наук», — сообщили в вузе.

Победителями по итогам двух туров стали: Алексий Ковальчук, Русская христианская гуманитарная академия: Андрей Коченков, Российский государственный гуманитарный университет; Тома Доссе, Ecole Du Centre Ouest des Avocats, Франция; Денис Каюткин, Санкт-Петербургский государственный университет; Али Хасанзаде Дизадж, University of Tabriz, Иран; Игорь Диль, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Также было определено 12 призеров олимпиады и три обладателя приза студенческих симпатий — Игорь Диль и Федор Кузнецов из МГУ им. М. В. Ломоносова и Денис Каюткин из СПБГУ. Победителям и призерам подарили современную технику — ноутбуки, планшеты, умные колонки, также для них предусмотрены льготы при зачислении на философское направление в магистратуру и аспирантуру БФУ им. И. Канта.

Фото с сайта БФУ имени Канта

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