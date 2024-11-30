СМИ: Генпрокуратура ФРГ установила двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel, пишет ТАСС.

«Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов „Северных потоков“]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых, — сказал Роммель. — <...>Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования».

В то же время Роммель отметил, что предыстория преступления и мотивы преступников еще окончательно не установлены.

Напомним, что 27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Позже прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на «Северных потоках» произошли из-за диверсии.