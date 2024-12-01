Погода в Калининграде 1 декабря

Днём в воскресенье, 1 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер южный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +4°C. На востоке области днём +3°C и сильный дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье днём и вечером пасмурно, дождь. Температура утром +2°C, днём +4°C и вечером +2°C. Влажность составит 93%.По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «первый день календарной зимы встречает нас слабой плюсовой температурой и облачным с прояснениями небом. С юго-запада тянется полоса небольших осадков в виде дождя/мороси, которые могут наблюдаться по области в утренние часы (преимущественно запад, центр и север региона), после полудня — без осадков. Темпераутра днем в Калининграде и по всей области +3...+5°С. На небе сегодня будет облачно с прояснениями. Ощущаемая (эффективная) температура днем около 0...+1°С».