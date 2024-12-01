Погода в Калининграде 1 декабря

Днём в воскресенье, 1 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер южный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +4°C. На востоке области днём +3°C и сильный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье днём и вечером пасмурно, дождь. Температура утром +2°C, днём +4°C и вечером +2°C. Влажность составит 93%.