Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФЗ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предполагается внесение изменений в КоАП в части введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. За совершение данного административного правонарушения предлагается выносить предупреждение либо наказывать штрафом — для граждан он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Отмечается, что административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

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