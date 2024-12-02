Власти разрешили ввести в эксплуатацию 8-этажный дом на ул. Минусинской

Строительная компания «Равелин» получила разрешение ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в Калининграде. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства градостроительной политики Калининградской области.



Здание с кадастровым номером 39:15:150840:478 имеет восемь этажей. Общая площадь составляет 8696,8 кв.м. Многоквартирный дом расположен на улице Минусинской, дом 7.

По данным портала «Наш дом. РФ», в доме расположено 136 квартир, жилая площадь составляет 5 945 кв.м. Во дворе благоустроены велосипедные дорожки, 3 спортивные площадки и 1 детская площадка, мест для паркинга нет.

Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию 21 ноября.