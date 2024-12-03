Больше не на табуретках: в БСМП заменили разваливающиеся кровати (фото)

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В трех отделениях Городской клинической больницы скорой помощи Калининграда полностью заменили кровати, в отделении кардиологии в 2025 году планируется сделать ремонт. Об этом рассказал в интервью «Новому Калининграду» главврач БСМП Эдуард Хасаншин.

«Мы поменяли полностью кровати в кардиологии, терапии, нейрохирургии — в трех отделениях», — рассказал Хасаншин. Также, по его словам, в отделении кардиологии в 2025 году планируется сделать ремонт.

Сотрудники отделения кардиологии рассказал «Новому Калининграду», что в палатах интенсивной терапии для лежачих больных установили медицинские кровати с электроприводом, которые позволяют пациентам самостоятельно управлять своим положением.

Напомним, раньше кровати в палатах интенсивной терапии были в ненадлежащем состоянии и поддерживались табуретками.

Палата интенсивной терапии отделения кардиологии БСМП до и после замены кроватей

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