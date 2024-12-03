Облвласти представили состав оргкомитета к 80-летию образования региона

Облвласти представили состав оргкомитета к 80-летию образования региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти представили состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Калининградской области в 2026 году. Проект указа опубликован на сайте регионального правительства.

Оргкомитет также будет готовиться к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. В него вошли губернатор Алексей Беспрозванных, первый зампред регионального правительства Сергей Елисеев, министр культуры и туризма Андрей Ермак и его заместитель Анжела Хохлова, председатель регионального отделения «Российского союза ветеранов» Юрий Богомолов, председатель «Ассоциации воинов интернационалистов Калининградской области» Анатолий Ковалёв, министр и замминистра экономического развития области Вероника Лесикова и Егор Корнаухов, министр социальной политики Анжелика Майстер, глава Службы охраны ОКН Евгений Маслов, минфин Виктор Порембский, начальник Второго отдела минздрава Лидия Окорокова, министр по мцниципальному развитию региона Андрей Сергеев, замминистра строительства и ЖКХ Николай Телевяк, замминистра образования Светлана Шишко, председатель совета областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Андрей Семенник, начальник департамента министерства молодежной политики Калининградской области Евгения Папкина и ведущий консультант из Агентства по международным и межрегиональным связям Наталья Олейник.

В задачи организационного комитета будет входить обеспечение контроля деятельности органов исполнительной власти региона, связанной с подготовкой и проведением юбилейных мероприятий. При этом оргкомитет вправе вносить в правительство области предложения по определению объёма расходов на празднования. Документ подготовлен министерством по муниципальному развитию Калининградской области. Публичное обсуждение по нему продлится до 9 декабря.

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