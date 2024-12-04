В центре Калининграда хотят перекрыть улицы для проведения памятной церемонии

Схема: пресс-служба администрации Калининграда

При проведении торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов-гвардейцев в Калининграде планируют закрыть для движения транспорта две улицы. Мероприятие в честь Дня героев Отечества пройдёт 9 декабря с 8:30 до 10 часов, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В указанное время планируется закрыть движение по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерала-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной, а также по ул. Генерала-фельдмаршала Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

Автобусы маршрута № 4 на это время направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Генерала Буткова, далее — согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту, далее — согласно существующей схеме движения. Маршрут № 33 будет проходить по Ленинскому, Московскому проспектам, далее — согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусы маршрутов № 72, 75 и троллейбусы маршрута № 2 проследуют по ул. Театральной, Ленинскому, Московскому проспектам, далее — согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Водителям рекомендуется объезжать закрытые участки улично-дорожной сети по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.