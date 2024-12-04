В Королевском парке в Калининграде планируют провести капремонт сети освещения (фото)

На выполнение работ по капитальному ремонту сети наружного освещения в Королевском парке выделяют порядка 8,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте областного центра торгов.

Речь о сквере в центре Калининграда — в границах улиц Горького, Юношеской и Гаражной. Закупку анонсировала «Калининградская служба заказчика». 2,4 млн рублей планируют выделить в текущем году, ещё 5,9 млн — в 2025.

В сентябре 2024 года в Королевский парк перенесли традиционный фестиваль уличной еды «Городской пикник Kaliningrad Street Food» (0+).