В Калининградской области продолжает увеличиваться естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раз. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом развитии региона.

Естественная убыль населения в январе-сентябре 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 824 человека. За девять месяцев этого года родилось 5650 детей (на 145 меньше, чем за аналогичный период 2023-го) и умерло 9667 жителей региона (на 679 больше).

Калининградстат подчёркивает, что число младенческой смертности продолжает также сокращаться. За январь-сентябрь в регионе умерло 15 детей в возрасте до года, что на 7 меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди причин смерти младенцев отмечают преобладание состояния, возникающего в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребёнка) и врождённые аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери).