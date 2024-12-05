Калининград оказался в середине рейтинга городов по уровню качества жизни

Калининград занял 26 место в рейтинге российских городов по уровню качества жизни. Областной центр вошёл в группу городов с «достаточно высоким уровнем жизни» и набрал 64,5 балла. Такие данные приводит Финансовый университет при Правительстве РФ.

Мониторинг качества жизни проводился по таким направлениям, как уровень материального благополучия, качество медицинского обслуживания, состояние экологической среды и так далее. Основными проблемами, снижающими качество жизни в Калининграде, назвали работу предприятий ЖКХ, экологию, переезд жителей региона в другие города и условия ведения бизнеса.

Городами с самым высоким индексом качества жизни стали Москва (81,1 балл), Грозный (80,6), Санкт-Петербург (71,9), Сочи (71,8) и Махачкала (71,8). В конце рейтинга оказались Иваново (61,1), Красноярск (61) и Саратов (59,8).