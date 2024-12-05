Калининградскую таможенницу наградили за спасение утопающей

Сотрудницу таможенного поста «Морской порт Калининград» Анастасию Лебедеву наградили за спасение тонущей женщины. Как сообщает пресс-служба ведомства, начальник областной таможни Владимир Зябко вручил девушке благодарность за мужественный поступок.

Анастасия прогуливалась по пляжу во время отпуска и услышала крики о помощи. В тот день море штормило, спасателей рядом не оказалась, а за буйками тонула и звала на помощь женщина.

«Девушка схватила sup-доску и, не раздумывая, бросилась в воду на помощь. Доплыв до места, где еще недавно был человек, девушка несколько раз ныряла, чтобы отыскать женщину. К этому моменту на помощь таможеннице подоспел ещё один неравнодушный отдыхающий и уже вдвоем они сумели подтянуть пострадавшую на sup-доску. Прямо в море Анастасия выполнила искусственное дыхание — женщину откачали, привели в сознание и благополучно доставили на берег», — сообщили в пресс-службе таможни.

Анастасия Лебедева в 2020 году с отличием окончила РАНХиГС Санкт-Петербург по специальности «Таможенное дело», в 2023 там же получила второе высшее образование по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Девушка любит плавать, занимается верховой ездой, стрельбой, сноубордингом и кинологией. Анастасия увлечена путешествиями и уже посетила 32 страны. Также девушка владеет английским языком и изучает китайский.