В Калининграде стройфирму оштрафовали на 108 млн за срыв сроков контракта

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Калининградскую строительную компанию оштрафовали более чем на 108 млн рублей за срыв сроков строительства корпуса школы-интерната. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в рамках национального проекта «Образование» между ГБУ КО «Школа-интернат № 1» и ООО «Специализированный застройщик „Акстрой“ заключен контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса учреждения. Несмотря на это, обязательства по контракту застройщиком в установленный срок не были исполнены. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам его рассмотрения организация привлечена к ответственности в виде штрафа в размере более 108 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, в компании «Акстрой» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что «не согласны ни с действиями прокуратуры, ни с решением суда и намерены обжаловать его в установленном законом порядке» От дополнительных комментариев в стройфирме воздержались «до прохождения всех предусмотренных законом этапов обжалования вынесенного судебного акта».

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