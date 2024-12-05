Роскомнадзор заблокировал ряд посвященных аниме сайтов из-за ЛГБТ-контента*

В России заблокирован ряд посвященных аниме сайтов. Как пояснили в Роскомнадзоре, данные ресурсы вовремя не удалили запрещённую в РФ информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений или педофилии, пишет «Интефакс».

«В соответствии со ст. 15.1 закона 149-ФЗ Роскомнадзор направил уведомление с требованием удалить запрещенную информацию. Материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо пропагандирующих педофилию, удалены в отведенное время не были. В результате доступ к указанным ресурсам был ограничен», — говорится в сообщении пресс-службы.



Как уточняет информагентство, в числе заблокированных оказались сайты Jut.su, YummyAnime и AnimeGo.

Напомним, в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.