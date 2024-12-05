Роскомнадзор заблокировал ряд посвященных аниме сайтов из-за ЛГБТ-контента*

В России заблокирован ряд посвященных аниме сайтов. Как пояснили в Роскомнадзоре, данные ресурсы вовремя не удалили запрещённую в РФ информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений или педофилии, пишет «Интефакс».

«В соответствии со ст. 15.1 закона 149-ФЗ Роскомнадзор направил уведомление с требованием удалить запрещенную информацию. Материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо пропагандирующих педофилию, удалены в отведенное время не были. В результате доступ к указанным ресурсам был ограничен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет информагентство, в числе заблокированных оказались сайты Jut.su, YummyAnime и AnimeGo.

Напомним, в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter