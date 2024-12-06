Таможня задержала багаж с партией швейцарских часов и винилом

Все новости по теме: Таможня

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Калининград» в ноябре вынесли 72 решения о неотнесении предметов багажа к товарам для личного пользования Как сообщает пресс-служба областной таможни, товары обнаружили в багаже при помощи рентгенотехники.

«В ноябре авиапассажиры пытались вывезти из региона в личном багаже крупные партии товаров: 173 единицы ароматических масел американской фирмы, 122 кг заготовок для виниловых пластинок, 75 кг новой одежда в ассортименте. Также не были допущены на борт самолета ювелирные изделия — 102 шт. и бижутерия из янтаря (браслеты, колье, кулоны, кольца) — 70 шт., 90 электронных сигарет, 30 часов известной швейцарской марки», — сообщили в таможне.

Напомним, ранее в пресс-службе ведомства поясняли, что в таких случаях товар признается коммерческой партией и на борт не допускается — пассажир должен оплатить за него налоги, либо оставить в аэропорту на хранении или передать знакомым. Товар не изымается, административные дела не заводят.

Вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter