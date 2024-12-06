Таможня задержала багаж с партией швейцарских часов и винилом

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Калининград» в ноябре вынесли 72 решения о неотнесении предметов багажа к товарам для личного пользования Как сообщает пресс-служба областной таможни, товары обнаружили в багаже при помощи рентгенотехники.

«В ноябре авиапассажиры пытались вывезти из региона в личном багаже крупные партии товаров: 173 единицы ароматических масел американской фирмы, 122 кг заготовок для виниловых пластинок, 75 кг новой одежда в ассортименте. Также не были допущены на борт самолета ювелирные изделия — 102 шт. и бижутерия из янтаря (браслеты, колье, кулоны, кольца) — 70 шт., 90 электронных сигарет, 30 часов известной швейцарской марки», — сообщили в таможне.

Напомним, ранее в пресс-службе ведомства поясняли, что в таких случаях товар признается коммерческой партией и на борт не допускается — пассажир должен оплатить за него налоги, либо оставить в аэропорту на хранении или передать знакомым. Товар не изымается, административные дела не заводят.

Вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107.