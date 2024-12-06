В Екатеринбурге нашли похищенного у матери в Калининграде ребёнка

Судебные приставы Екатеринбурга нашли и помогли передать матери четырёхлетнего ребёнка, которого из Калининграда забрал отец. Об этом сообщило управление ФССП России по Свердловской области в четверг, 5 декабря.



Отец забрал ребёнка и скрылся с ним в неизвестном направлении. Местонахождение отца с сыном установили в Екатеринбурге. Мать заблаговременно прилетела из Калининградской области в столицу Урала. Вместе с ней судебные приставы выехали по указанному адресу и нашли мальчика в квартире в Академическом районе (улица Академика Парина). «Сначала по указанному адресу дверь сотрудникам органов принудительного исполнения никто не открывал. Но судебные приставы были настойчивы. Отец-должник открыл дверь, ребёнок спал. Мать подошла к сыну, мальчик проснулся и потянулся к маме», — говорится в сообщении ведомства.

Мать с сыном вернулись в Калининград. Отмечают, что родители обещали попробовать найти взаимопонимание ради сына.