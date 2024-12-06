Кризисный центр помощи женщинам оказал помощь 5 тыс. жертв домашнего насилия

За более чем 20 лет своего существования Областной кризисный центр помощи женщинам оказал помощь более 5 тыс. жертв домашнего насилия, включая их детей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказала директор центра Ирина Михайлюк.

«Женщина может обратиться к нам в центр, если она испытала насилие в семье, получила травмы или боится, что агрессия со стороны мужчины или какого-то другого члена её семьи может повлиять на её здоровье. В любое время дня и ночи к нам обращаются женщины, независимо от того, есть ли у неё документы, есть ли направление к нам. Срочная помощь оказывается сиюминутно здесь и сейчас», — рассказала Михайлюк. Помимо этого, в центр может обратиться сам ребёнок, который страдает от домашнего насилия.

Без предоставления документов и составления программы женщина может находиться в центре сутки. По программе она может пребывать в нём два раза в год по два месяца. Сам центр рассчитан на 20 мест.

Самой главной целью центра Михайлюк назвала предотвращение негативных ситуаций. «Однако мы не можем повлиять на ту или иную семью, потому что как правило это „скрытая“ ситуация, которая не всегда становится сразу явной», — отметила она. В центре женщинам помогают «оттаять душой, решить правовые, социально-бытовые и трудовые проблемы, вопросы устройства детей, получения медицинских услуг». «Главный наш успех — это, когда женщина смогла справиться со своей ситуацией и поверить в себя», — добавила Михайлюк.