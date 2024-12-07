Зеленоградских спасателей планируют обучать кайтсёрфингу (фото)

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Фото: страница главы администрации Зеленоградского муниципального округа Сергея Кошевого в соцсети «ВКонтакте»

Зеленоградский Центр обеспечения безопасности подписал договор со школой кайтсёрфинга на обучение к началу сезона пятерых штатных спасателей. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Статистика двух последних лет зеленоградских купальных сезонов показывает, что муниципальные спасатели большую часть утопающих вытаскивали на берег при высоких волнах и сильном ветре. Часто на помощь незадачливым купальщикам и муниципальным спасателям приходят кайтсёрферы, которые имеют опыт тренировок как раз в такую погоду. На очередном совещании по подготовке к следующему курортному сезону приняли решение, что часть спасателей при высокой волне и сильном ветре будут патрулировать пляжи с моря», — написал Кошевой.

В период с июня по сентябрь 2024 года на пляжах Зеленоградска спасли более 100 отдыхающих.

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