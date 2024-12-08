СМИ: мошенники готовятся обманывать россиян в праздники по новым схемам

Все новости по теме: Криминал

Мошенники готовятся обманывать россиян в новогодние праздники по новым схемам. Об этом сообщили " Ведомости" со ссылкой на специалистов Центра противодействия мошенничеству «Информзащита».

Директор организации Павел Коваленко заявил, что новогодний период является любимой порой злоумышленников. По его словам, в это время у населения «притупляется» внимание бесконечной погоней за выгодой, так как сами они подарки, украшения для дома, ёлки, а магазины устраивают акции.

Первой уловкой мошенников будет так называемая фейковая благотворительность. Схема не является новой, однако в связи увеличением количества людей, которые жертвуют свои средства, этот вид краж может занять 8-10% от всех преступлений. К тому же, отмечает Коваленко, в 2024 году у населения появились новые причины для благотворительности. К таким он относит людей в приграничных регионах России.

«Схема достаточно простая: человек получает электронное письмо или сообщение в мессенджере с объявлением сбора средств на благотворительность. В Новый год люди особо склонны жертвовать средства из-за абсолютно благородного желания помочь нуждающимся, чтобы сделать их праздник светлее. Однако мошенники активно играют на этом чувстве», — рассказал директор Центра противодействия мошенничеству.

Другая схема мошенников — подарочные карты. Как пояснили в «Информзащите», злоумышленники связываются со своей жертвой и под видом представителей налоговой или другой организации просят предоставить им данные карты под угрозой проблем с законом. По прогнозам специалистов, преступники будут использовать такую тактику в 6-7% случаев.

«Подарочных карт становится все больше, сегодня их можно приобрести даже в обычных продуктовых магазинах. Несмотря на то, что цели для использования средств на этих картах ограничены, а обналичить их нельзя, на некоторых картах крупные суммы, с помощью которых можно купить товары, а потом их, например, перепродать», — резюмировал Павел Коваленко.

Специалисты «Информзащиты» также предупредили, что и старые схемы мошенников будут активизированы. Организация считает, что рост случаев фишинга прогнозируется в районе 15-20%, рост числа фейковых маркетплейсов — 10-15%. Центр также отмечает возможность появления мошеннических предложений о путешествиях в новогодние праздники.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter