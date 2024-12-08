В России за пять лет у коррупционеров изъяли почти 800 млрд рублей

В России за пять последних лет у коррупционеров изъяли денег и имущества почти 800 млрд рублей. Об этом заявил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, его слова приводит РБК.

«Прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей», — рассказал генпрокурор.

Краснов также подчеркнул, что на эту сумму можно было построить более 250 школ. Так, средняя стоимость одного учебного заведения равняется 3 млрд рублей.