На световое шоу в зале и на фасаде Кафедрального собора выделили 1,5 млн

На выполнение работ по созданию и проведению светового шоу в концертном зале и на фасаде здания Кафедрального собора выделили 1 499 999 рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Подрядчик обязан создать видеопроекцию на сводах концертного зала, которая будет сопровождаться музыкой, а также осуществить световую проекцию графических образов на южную сторону собора. Световое шоу в концертном зале должны провести 30 декабря (18:00, 20:00, 22:00), 31 декабря (18:00, 20:00, 22:00), и 1, 2 января 2025 года (18:00, 20:00). Проекцию на фасаде должны осуществить в режиме нон-стоп с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года с 17:00 по 23:00.

По техническому заданию концепция должна соответствовать праздникам Нового года и Рождества и учитывать музыкальное сопровождение. Проекция должна исключать ослепление пешеходов и автомобилистов.