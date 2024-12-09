На световое шоу в зале и на фасаде Кафедрального собора выделили 1,5 млн

На световое шоу в зале и на фасаде Кафедрального собора выделили 1,5 млн
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

На выполнение работ по созданию и проведению светового шоу в концертном зале и на фасаде здания Кафедрального собора выделили 1 499 999 рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик обязан создать видеопроекцию на сводах концертного зала, которая будет сопровождаться музыкой, а также осуществить световую проекцию графических образов на южную сторону собора. Световое шоу в концертном зале должны провести 30 декабря (18:00, 20:00, 22:00), 31 декабря (18:00, 20:00, 22:00), и 1, 2 января 2025 года (18:00, 20:00). Проекцию на фасаде должны осуществить в режиме нон-стоп с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года с 17:00 по 23:00.

По техническому заданию концепция должна соответствовать праздникам Нового года и Рождества и учитывать музыкальное сопровождение. Проекция должна исключать ослепление пешеходов и автомобилистов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter