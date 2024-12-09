Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе

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За прошедшую неделю в Калининградской области 4583 человек обратились за медицинской помощью с симптомами заболевания острыми респираторными инфекциями. Это выше уровня прошлой недели на 7,6%. 43,6% заболевших — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Калининграде за неделю зарегистрировано 2736 случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 9,1%. 178 жителям области по результатм обследования установлен диагноз коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 12,3% больше предыдущей недели. Наиболее высокая заболеваемость среди лиц возрастной группы старше 65 лет (48,1 на 100 тысяч населения). Заболевание протекает в 98,3% без поражения лёгких.

Эпидемиологи напоминают о важности соблюдать меры неспецифической профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции.


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