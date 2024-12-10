В Калининграде Роспотребнадзор выявил «бесхозную» газораспределительную станцию

В Калининграде Роспотребнадзор выявил «бесхозную» газораспределительную станцию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Осенней специалистами Роспотребнадзора была выявлена «бесхозная» газораспределительная станция. Письмо с соответствующим комментарием (его подлинность подтверждена «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления) замруководителя регионального управления ведомства Александра Васильева «Новому Калининграду» предоставила жительница улицы Осенней Татьяна Пантюхина.

По словам Татьяны, в Роспотребнадзор её заставил обратиться сильный шум от функционирующего газораспределительного узла, расположенного у дома № 3 по улице Осенней. Однако ответ вызвал у неё ещё большее беспокойство, так как специалистам не удалось установить собственника газораспределительной станции, являющейся «объектом повышенной опасности».

Что касается шума, то «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», проанализировав его, выяснил, что уровень шума в квартире Татьяны «не превышает допустимые уровни», однако уровень шума на придомовой территории «превышает допустимые уровни на 5,6-6,4 дБА для дневного времени суток».

Разыскивая собственников оборудования, Роспотребнадзор выяснл, что по документам станция на текущий момент не имеет владельцев.

«Согласно полученной информации, договор с АО „Калининградгазификация“ расторгнут в 2020 году, сведения о заключении иного договора какой-либо организации с организацией, осуществляющей техническое обслуживание данного оборудования, отсутствуют», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь Татьяна сообщила «Новому Калининграду», что рядом с бесхозным объектом находятся дома № 1, 3, 5, и 6, в которых проживают несколько сотен семей.

На текущий момент специалисты Роспотребнадзора продолжают поиски владельцев станции. Они направили письма в администрацию Калининграда, в главное управление МЧС России по Калининградской области, а также в Северо-Западное управление Ростехнадзора с предложением принять объект на баланс и обеспечить его техническое обслуживание с последующим устранением шумового загрязнения.

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