Проект капремонта средней школы в Багратионовске прошёл госэкспертизу

Проектная документация капитального ремонта средней школы города Багратионовска прошла госэкспертизу. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь о капремонте здания, расположенном по адресу: ул. Пограничная, д. 68. Ремонтом займётся сама средняя школа Багратионовска.

Положительное заключение экспертизы было получено 9 декабря. Документацию для экспертизы подготовили калининградская компания ООО «АКБ». В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразований».