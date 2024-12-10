Калининградская область вошла в топ-5 регионов с высоким приростом вакансий

Калининградская область заняла четвёртое место в списке регионов, где работодатели активнее всего искали сотрудников в 2024 году. Такие данные приводит «Авито Работа».

За год число вакансий в регионе выросло на 32%. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей при полной занятости составила 66 054 рубля в месяц.

Возглавил список Ставропольский край. В период с января по ноябрь текущего года вакансий в регионе стало на 41% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей здесь составила 67 440 рублей в месяц при полной занятости.

Второе место занял Краснодарский край с приростом вакансий на 39%, где за полный рабочий день кандидатам предлагали в среднем около 76 324 рублей ежемесячно. Тройку лидеров замыкает Воронежская область, где число вакансий за год выросло на 35%, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 72 491 рубль в месяц.

Средние зарплатные предложения складываются из усреднённых значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».