«Почта России» выпустила марку, посвящённую участнику СВО Алексею Катериничеву (фото)

«Почта России» выпустила серию из десяти марок «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Одна из марок посвящена Алексею Катериничеву, служившему начальником погранотряда в Советске. Об этом сообщила пресс-служба почты.

На почтовых марках изображены сцены боевых действий, медаль «Золотая звезда» и портреты героев — Александры Аксёновой, Александра Власенкова, Никиты Гусева, Андрея Иванова, Андрея Ковтуна, Шамиля Магомедова, Игоря Насибуллина, Ивана Поздеева, Владимира Фролова и Алексея Катериничева. Тираж марок — по 45 тыс. экземпляров каждая, номинал — 50 рублей.

Первый замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб 30 сентября 2022 года в результате удара по городу, нанесенного ВСУ. В его честь были названы улицы в Гурьевске и Калининграде.