«Почта России» выпустила марку, посвящённую участнику СВО Алексею Катериничеву (фото)

«Почта России» выпустила марку, посвящённую участнику СВО Алексею Катериничеву (фото)
Изображение: пресс-служба почты России
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«Почта России» выпустила серию из десяти марок «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Одна из марок посвящена Алексею Катериничеву, служившему начальником погранотряда в Советске. Об этом сообщила пресс-служба почты.

На почтовых марках изображены сцены боевых действий, медаль «Золотая звезда» и портреты героев — Александры Аксёновой, Александра Власенкова, Никиты Гусева, Андрея Иванова, Андрея Ковтуна, Шамиля Магомедова, Игоря Насибуллина, Ивана Поздеева, Владимира Фролова и Алексея Катериничева. Тираж марок — по 45 тыс. экземпляров каждая, номинал — 50 рублей.

Первый замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб 30 сентября 2022 года в результате удара по городу, нанесенного ВСУ. В его честь были названы улицы в Гурьевске и Калининграде.


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