В ноябре пассажиропоток на международных рейсах в «Храброво» вырос на 66%

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

В ноябре пассажиропоток на международных авиалиниях в аэропорту «Храброво» вырос на 66% и составил 7307 человек. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своём телеграм-канале.

За ноябрь в аэропорту перевезли 297 695 пассажиров (+14,1%), из них на внутренних авиалиниях — 290 388 (+13%).

Всего за 11 месяцев пассажиропоток «Храброво» составил 4 514 956 человек. Этот показатель больше прошлогоднего на 11,7%. Отмечается, что на международных рейсах перевезли 77 818 пассажиров, что 21% меньше, по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что ранее сообщалось о падении пассажиропотока «Храброво» на международных рейсах. «На международных воздушных линиях с начала года наблюдается устойчивая отрицательная динамика, вызванная сокращением количества международных рейсов и отменой чартеров в Турцию», — сообщала пресс-служба аэропорта.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter