В ноябре пассажиропоток на международных рейсах в «Храброво» вырос на 66%

В ноябре пассажиропоток на международных авиалиниях в аэропорту «Храброво» вырос на 66% и составил 7307 человек. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своём телеграм-канале.

За ноябрь в аэропорту перевезли 297 695 пассажиров (+14,1%), из них на внутренних авиалиниях — 290 388 (+13%).

Всего за 11 месяцев пассажиропоток «Храброво» составил 4 514 956 человек. Этот показатель больше прошлогоднего на 11,7%. Отмечается, что на международных рейсах перевезли 77 818 пассажиров, что 21% меньше, по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что ранее сообщалось о падении пассажиропотока «Храброво» на международных рейсах. «На международных воздушных линиях с начала года наблюдается устойчивая отрицательная динамика, вызванная сокращением количества международных рейсов и отменой чартеров в Турцию», — сообщала пресс-служба аэропорта.