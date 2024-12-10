В Светлогорске планируют открыть ещё один городской бювет (фото)

В Светлогорске планируют открыть ещё один городской бювет (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В парке «Времена года» в Светлогорске планируют открыть городской бювет с минеральной водой. Об этом сообщил глава администрации округа Владимир Бондаренко в своём Telegram-канале.

«Часто задают вопрос - что будет на огораживаемом участке у оврага в парке «Времена года»? Отвечаю: скоро начнётся бурение скважины будущего источника минеральной воды. Разрешение на бурение скважины глубиной 550 метров уже выдано Роснедрами. При успешном результате геологоразведки минеральная вода, которая будет из неё добываться, подойдёт не только для принятия ванн, но — после специализированной водоподготовки — и для питья», — написал Бондаренко. По его словам, после завершения работ на территории планируют провести дополнительное озеленение.

«Работы ведутся за счёт инвестора проекта „Грюнвальд-СПА“ (восстановление объектов культурного наследия на Октябрьской и Садовой идёт полным ходом), после завершения работ по обустройству скважины и открытия СПА-отеля планируется открытие городского бювета в районе памятника Ивану Павлову», — добавил глава администрации.

Фото: Telegram-канал главы администрации Светлогорского городского округа Владимира Бондаренко

Компания «Грюнвальд-СПА» занимается реализацией проекта нового санатория в Светлогорске. Его концепция предполагает восстановление исторического пансионата «Лесной замок» и виллы «Горный замок» и их соединение новым «стеклянным» зданием.

3 сентября на светлогорском променаде возле Солнечных часов открыли городской бювет. Это был подарок городу от проекта Promenade. Объект появился в рамках застройки променада компанией «Раушен Хотел Ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

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