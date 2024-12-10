Маслов: крыша ломбарда на Коперника незаконна, и узаконить её не смогут (фото)

Собственнику бывшего кёнигсбергского ломбарда (дом № 21 на улице Коперника в Калининграде), разобравшему старую и собравшему новую кровлю здания, не дадут узаконить эту конструкцию. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



«Эта история ничем пока не закончилась, поэтому и комментировать пока нечего, — пояснил Маслов. — Новую крышу они собрали без разрешения. Мы официально обращались в полицию после того, как старая крыша была незаконно демонтирована. Новую конструкцию они узаконить не смогут. На них нужно возбуждать уголовное дело за причинение вреда объекту культурного наследия. Это 243 статья Уголовного кодекса, часть 3».

Получить оперативный комментарий собственника (им является компания «Обувь», руководителем которой выступает калининградский предприниматель Дмитрий Ксенофонтов) «Новому Калининграду» не удалось. Редакция также направила официальный запрос в пресс-службу УМВД.

В сентябре этого года в УМВД подтверждали, что ни административное, ни уголовное дело по заявлению Евгения Маслова заведено не было. Само же заявление было зарегистрировано в ОМВД России по Ленинградскому району ещё 13 июня 2024 года. Руководитель Службы госохраны лично подал его, так как посчитал, что собственники провели самовольный демонтаж крыши (без согласования со Службой), несмотря на то, что здание в 2019 году было внесено в список вновь выявленных объектов культурного наследия под наименованием «Городской ломбард Кёнигсберга, 1901 год».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Напомним, что в конце мая — начале июня собственник бывшего ломбарда разобрал на здании крышу и частично демонтировал лифт советской постройки, пристроенный к одной из стен объекта. Представитель собственника, руководивший работами на месте (он отказался представиться), уверял, что здание серьезно не пострадает, и что на данный момент ведутся работы по замене крыши.

На сегодняшний день на здании смонтирована новая фальцевая кровля, работы продолжаются внутри здания.