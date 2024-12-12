ВЦИОМ: большинство россиян считает хоккей главным национальным видом спорта

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За хоккей высказались 27% респондентов. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на данные ВЦИОМа.

Участники опроса рассказали, что называли хоккей главным национальным видом спорта благодаря успехам сборной и суровому климату России. Фигурное катание россияне отметили за впечатляющие победы российских спортсменов на международной арене, а футбол выделили за массовость и вовлечённость населения.

Лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо — по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и лапту (2%). 1% назвал национальным видом спорта литрбол, столько же отдали предпочтение городкам и боксу.

Исследование проводилось 7 декабря 2024 года методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность результатов не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

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